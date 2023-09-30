В Сочи ледовое шоу Авербуха за девять лет посмотрели около 1,5 млн зрителей

Девятый сезон проходил в ледовом дворце "Айсберг" с 22 августа по 30 сентября

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Девятый сезон ледового шоу "Письма любви" Ильи Авербуха завершился в субботу в Сочи. За девять лет существования шоу посмотрели около 1,5 млн человек, рассказал ТАСС Авербух.

"Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. Всего за девять лет шоу посетило около полутора миллиона человек. В этом году гала-шоу "Письма любви" посмотрели 50 тыс. зрителей. Мы очень счастливы, что зрители тепло приняли нашу программу, за что мы им безгранично благодарны! Гастроли прошли ярко и душевно", - сказал Авербух.

По словам фигуриста, это девятый по счету сезон, который команда ледового шоу проводит в Сочи. Гала-шоу "Письма любви" проходило в Сочи в ледовом дворце "Айсберг" с 22 августа по 30 сентября. В этом году шоу прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Программа ледового гала-шоу "Письма любви" состояла из номеров, в центре сюжета которых истории о любви.

В программе заключительного гала-шоу приняли участие прославленные фигуристы, чемпионы разных лет. На лед вышли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин и другие. Выступления фигуристов сопровождались яркими спецэффектами, в том числе уникальным световым решением и оригинальной экранной сценографией. В отличии от шоу прошлых лет, в этом сезоне в программе были выступления ледовых акробатов, а фигуристы выступали в сопровождении вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина.

Как подчеркнул Авербух, выход в этом сезоне на лед Романа Костомарова стал для всех зрителей и участников уроком мужества. "Его стойкость восхищает и вызывает глубокое уважение. Зал встречал фигуриста стоя. Присутствие Романа наполнило зрителей жизненной силой и энергией, которая так необходима нам", - отметил Авербух.