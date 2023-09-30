Аким Апачев дал концерт в Геническе в День воссоединения новых регионов с Россией

Бывший военкор исполнил свои хиты, в том числе песню "Лето и арбалеты", а также несколько композиций на украинском языке

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Музыкальный исполнитель и бывший военкор Аким Апачев в первую годовщину воссоединения новых регионов с Россией дал концерт для жителей Геническа в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС из парка имени Тарас Шевченко.

Апачев исполнил свои хиты, в том числе песню "Лето и арбалеты", а также несколько композиций на украинском языке, в частности "Пачку сигарет" группы "Кино". Концерт собрал несколько сотен местных жителей. Они приходили семьями, у многих в руках были российские триколоры.

"Первая годовщина - первая большая дата. Почему здесь? Потому что сегодня для меня нет Донецка или Геническа. У меня есть одна большая Новороссия - это наш праздник общий. Поэтому сегодня мы отмечаем и в Донецке, и в Луганске, и Мелитополе, и Геническе. Живем одной большой победой", - сказал Апачев со сцены.

Он отметил, что жители Геническа отлично приняли его концерт.

В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со сцены также поздравил херсонцев с Днем воссоединения с Россией. "Нам действительно повезло, ведь не мы выбираем время, в которое жить, время выбрало всех вас. Время выбрало нас для того, чтобы мы совершали героические поступки, поэтому все, кто сейчас здесь находится, и все, кто живет в это время, - все герои! Я вас поздравляю, герои", - сказал губернатор. Он убежден, что за прошедший год Россия сделала для жителей Херсонской области гораздо больше, чем Украина за десятилетия.

В праздничный день в Геническе также прошел патриотический флешмоб, в котором приняли участия более 120 активистов молодежных движений, школьники и студенты жители города, а также военнослужащие из зоны специальной военной операции на Украине. Молодежные активисты и сотрудники администраций городов и округов Херсонской области выстроились у мемориала Скорбящая мать, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, в надпись "Херсон - Россия".

Как сообщили в пресс-службе Минмолодежи Херсонской области, участие в праздновании Дня воссоединения с Россией приняли более 3 тыс. жителей региона. "Министерством молодежной политики проведены праздничные мероприятия в Скадовске, Новотроицке, Каховке, Каланчаке, Геническе. Для ребят проведен автопробег, квесты, концерты, танцевальные флешмобы, различные мастер-классы. Ребята пели, танцевали, рисовали, играли в волейбол, фотографировались с российским триколором", - уточняется в сообщении.