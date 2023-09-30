В Калининграде прошла первая в истории Балтфлота конференция для жен военнослужащих

На конференции выступили спикеры из Мурманска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининградской области

ТАСС, 30 сентября. Первая в истории Балтийского флота конференция для жен военнослужащих "Балтийская звезда" прошла на территории Музея мирового океана в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Мы продолжаем инициативу наших друзей-северян, открываем "Балтийскую звезду". Я уверен, что первое подобное мероприятие пройдет на высоком уровне и заложит хорошую традицию проведения конференций с участием женщин Балтийского флота в будущем", - приводятся в распространенном сообщении слова командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимир Воробьев.

Как уточнили в пресс-службе, в церемонии торжественного открытия мероприятия, помимо Воробьева, принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На конференции выступили спикеры из Мурманска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининградской области. Среди них - проректор Мастерской управления "Сенеж", член совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Мария Афонина, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис, сенатор РФ от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, депутат Государственной думы Татьяна Кусайко и другие. Они провели лекции и мастер-классы по различным актуальным темам: психологии, здоровью, развитию компетенций, воспитанию детей, заботе о себе, развитию личного бренда, тайм-менеджменту и красоте.

В число участниц, которых насчитывалось 300 человек, вошли представительницы женсоветов, женского актива, женщины, проходящие военную службу на Балтийском флоте из всех флотских гарнизонов, а также жены военнослужащих и участников спецоперации из Калининграда, Гусева, Советска, Черняховска и Балтийска.

"Балтийская Звезда" - новый этап социального проекта "Звезда Севера", который проходит с 2020 года на территории Мурманской области, а в апреле этого года прошел и за ее пределами - на Черноморском флоте в Севастополе. Ежегодно проект собирает на площадках закрытых военных городов сотни женщин - жен, сестер и матерей военнослужащих, а с этого года и жен участников и ветеранов специальной военной операции.