В Тольятти в 2024 году пройдет всероссийская педагогическая конференция

Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что эта конференция даст новый толчок развитию образования в области

ТАСС, 30 сентября. Всероссийская педагогическая конференция состоится в Тольятти в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время посещения Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

"Мы договорились, что проведем здесь, в Тольятти, всероссийскую педагогическую конференцию, расскажем об опыте, который наработан в других педагогических вузах", - приводит пресс-служба министерства слова Кравцова.

Министр отметил, что в учебном заведении за последние годы произошли большие изменения. В вузе обновлена инфраструктура, материально-техническая база. "Восемь лет назад я впервые был в академии. За это время произошли колоссальные изменения, появились новые здания современного уровня. Важно, что здесь есть педагогические специальности, изобразительное искусство, филология, математика. Сегодня можно сказать, что у нас бум педагогического образования", - цитирует слова министра пресс-служба.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион будет готов к проведению конференции. "Мы готовы поделиться своим опытом, и очень важно, что мы получим возможность взять опыт других регионов и образовательных систем. Я уверен, что при методической помощи и поддержке Министерства просвещения России это будет конференция самого высокого уровня, которая даст новый толчок развитию образования Самарской области", - сказал Азаров.

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского - высшее учебное заведение, которое на протяжении 10 лет развивается в Тольятти. Это первый подобный вуз в Приволжском федеральном округе. Академия построена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.