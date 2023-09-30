Кустурица уверен, что запрет Запада на российскую культуру долго не продлится

По его мнению, текущая ситуация в мире в отношении российской культуры сравнима с периодом Второй мировой войны

УСТЬ-ЛАБИНСК /Краснодарский край/, 30 сентября. /ТАСС/. Запрет западных стран на российскую культуру сравним с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев, отрицание российской культуры не может продлиться долго. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица в ходе творческой встречи на площадке фестиваля "Александровская крепость" в Усть-Лабинске на Кубани.

"Я не могу верить, что это возможно, чтобы одна культура была запрещена. Это невозможно, это не будет так долго, увидим", - сказал Кустурица. Он добавил, что, по его мнению, текущая ситуация в мире в отношении российской культуры сравнима с периодом Второй мировой войны, когда нацисты притесняли интересы евреев.

В прошлом году западные страны запустили кампанию по "отмене" русской культуры: в Польше убирали произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, российским артистам отказывали в выступлениях в Европе и США, музыкантов с русскими корнями отстраняли от участия в конкурсе в Италии.

Фестиваль "Александровская крепость" проходит в течение двух дней в Усть-Лабинске. Это крупнейший в РФ фестиваль казачьей культуры, он объединяет музыку, театр, литературу, театр, кино, гастрономию и ремесла. В этом году он проводится в третий раз.

В городе уже открылись гастроярмарка, ремесленные мастерские, проводятся театральные постановки, реконструкции различных народных обрядов, баттлы частушечников, детские казачьи игры, мастер-классы, а также музыкальное шествие. Организатором мероприятия является фонд Олега Дерипаски "Вольное дело".