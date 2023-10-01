Соотечественники на форуме в Лиме выступили против продвижения русофобии Западом

В мероприятии приняли участие россияне, проживающие в США, Новой Зеландии, Австралии, а также представители Совфеда и РПЦ

ГАВАНА, 1 октября. /ТАСС/. Соотечественники, проживающие в Америке, Австралии и Новой Зеландии, в ходе форума в Лиме осудили кампанию русофобии, продвигаемую некоторыми странами Запада, сообщило в субботу ТАСС посольство России в Перу.

"В Лиме состоялась XV Региональная конференция российских соотечественников стран Америки, Новой Зеландии и Австралии "Русский язык, историческая память и культура - основы сохранения русской диаспоры за рубежом". В мероприятии приняли участие руководители страновых координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС) из 18 государств региона, а также члены Регионального координационного совета соотечественников и представители Всемирного координационного совета российских соотечественников, - говорится в сообщении диппредставительства. - Участники конференции <…> выступили против безнравственной кампании русофобии, развернутой по всему миру "коллективным Западом", выразили решимость укреплять международный авторитет России и содействовать ее процветанию".

На мероприятии в качестве гостей выступили представители комитета Совета Федерации по международным делам, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Русской православной церкви.

Следующая конференция КСОРС этого региона пройдет в 2024 году в Никарагуа.