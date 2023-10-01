Письмо Колумба об открытии Нового Света продадут на аукционе

Примерная стоимость исторического документа составляет $1-1,5 млн

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Письмо Христофора Колумба (1451-1506), в котором он сообщает казначею испанского короля Габриэлю Санчесу о совершенном им географическом открытии, продадут с онлайн-торгов. Ориентировочная стоимость исторического документа на сайте аукционного дома Christie's составляет $1-1,5 млн.

На продажу выставлен один из нескольких десятков сохранившихся печатных оттисков перевода письма на латынь, благодаря которым в Европе узнали об открытии населенных "невероятно наивными и щедрыми" аборигенами "многочисленных островов в Индии", впоследствии оказавшихся Багамами, Гаити и Кубой. Рукописный оригинал письма на испанском языке не сохранился, а первые копии на нем же, напечатанные в марте-апреле 1493 года, сейчас хранятся в собраниях Нью-Йоркской публичной библиотеки и Амброзианской библиотеки в Милане. Как указывает аукционный дом, выставленный на торги документ - самая ранняя переводная версия письма, которая сейчас доступна коллекционерам. Почти 100 лет она хранилась в частном швейцарском собрании.

Как заявил британской газете The Guardian профессор Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе историк-медиевист Теофилио Руис, стремительное распространение копий письма по Европе в 1493-1494 годах показывает, что Колумб был мастером пиара. "Он гарантировал, что все узнают о том, что он сделал - достиг островов Индии, совершив плавание на Запад, но это, конечно же, было не так", - отметил эксперт. Копии письма также рассылали европейским королевским семьям по указанию испанских монархов Фердинанда и Изабеллы, они служили уведомлением о том, что Колумб заявил право испанской короны на открытые им земли.

The Guardian отмечает, что в современной историографии принято обращать внимание на темные стороны личности Колумба, который после своего знаменитого первого плавания совершил еще три экспедиции в Новый Свет, где участвовал в истреблении и порабощении индейского населения островов Карибского моря.

"[Сегодня] Колумб утратил свой прежний статус чтимого американского героя и чуть ли не одного из отцов-основателей [США], однако дурная слава редко снижает рыночную стоимость человека, особенно в Соединенных Штатах. Дональд Трамп - яркий тому пример", - заявил The Guardian британский историк и автор многочисленных книг о Колумбе и истории освоения Нового Света Фелипе Фернандес-Арместо.

Онлайн-торги Christie's, топ-лотом которых станет знаменитое письмо, пройдут с 5 по 19 октября.