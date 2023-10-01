В России ущерб от преступлений за восемь месяцев превысил 351 млрд рублей

Это на 38,2% меньше показателя 2022 года за аналогичный период

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в России за прошедшие восемь месяцев составил более 351 млрд рублей, что почти на 40% меньше, чем в 2022 году. Это следует из материалов статистики МВД за январь-август 2023 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ущерб от преступлений составил 351,4 млрд рублей, что на 38,2% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в материалах. При этом в обзоре отмечается, что существенная часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

По данным МВД, материальный ущерб от преступлений экономической направленности за указанный период составил 203,6 млрд рублей. Всего в январе-августе 2023 года зарегистрировано на 2,1% меньше преступлений, чем за восемь месяцев 2022 года. Как отмечается в статистике ведомства, почти 93% всех зарегистрированных преступлений выявляют органы внутренних дел, причем 6,4% из них - на стадии приготовления. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 35 регионах страны, снижение - в 50.