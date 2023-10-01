Пациентам с болезнями сердца рекомендовали привиться от пневмококка и гриппа

Инфекционист Иван Коновалов отметил, что граждане без прививок с хроническими болезнями могут переносить заболевание очень тяжело

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Привиться от пневмококковой инфекции и гриппа рекомендуется пациентам с хроническими заболеваниями сердца и органов дыхания, а также онкобольным. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов.

"Если речь идет о лицах старше пяти лет и в возрасте примерно до 55, то помимо вакцинации против гриппа имеет смысл также привиться от пневмококковой инфекции всем лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, эндокринологией, онкологическим пациентам и при других тяжелых хронических процессах, поскольку у них имеются большие риски по развитию тяжелых форм пневмококковой инфекции - сепсису, пневмонии. Если речь идет о людях старше 50-55 лет, то им однозначно имеет смысл однократно привиться от пневмококковой инфекции, даже при сохранном здоровье", - сказал он.

По словам Коновалова, грипп "открывает ворота" пневмококковой инфекции. Она вызывает у пациентов тяжелые бактериальные пневмонии, требует назначения антибиотиков, госпитализации.

В целом грипп нередко приводит к поражению сердечно-сосудистой системы человека. Пациенты без прививок с хроническими болезнями могут переносить заболевание очень тяжело, добавил врач.

"Гриппозная инфекция может быть опасной для людей с поражением практически любых органов и систем. Это касается и специфического поражения иммунитета - например, при онкологии или удаленной селезенке, применении препаратов, которые подавляют иммунитет, например при аутоиммунных заболеваниях, бронхиальной астме, при применении гормонов и иммуносупрессоров. Также грипп опасен людям с диабетом, гипертонией, различными пороками развития, при беременности, а также всем лицам в возрасте до 3-5 лет и старше 50-60 лет, поэтому вакцинация на сегодняшний момент является безальтернативным мероприятием по предотвращению заболеваемости и летальности", - подчеркнул он.

11 сентября Роспотребнадзор запустил всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Ведомство рекомендует привить не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% от числа лиц из групп риска. Вакцины, как ранее сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поставили во все субъекты РФ. По последним данным Роспотребнадзора, вакцинированы более 18 млн россиян.