1 октября, 03:16

В Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за ливня

Осадки ожидаются в Северо-Курильском районе 2 октября

ТАСС, 1 октября. Синоптики объявили экстренное предупреждение из-за ливня, который ожидается в Северо-Курильском районе Сахалинской области в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Днем 2 октября на территории Северо-Курильского района прогнозируется очень сильный дождь - 50 мм и более за 12 часов, сообщает Сахалинское управление Росгидромета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. 

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