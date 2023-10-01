В Чувашии с 2019 года на 40% сократился сброс загрязненных стоков в Волгу

Как уточнил глава Минприроды республики Эмир Бедертдинов, в регионе по программе "Оздоровление Волги" проводили мероприятия по строительству ливневых очистных сооружений, что дало реальную возможность исправить ситуацию

ЧЕБОКСАРЫ, 1 октября. /ТАСС/. Строительство очистных сооружений по нацпроекту в Чувашии позволило сократить с 2019 года сброс загрязенных сточных вод в Волгу на 40%. К концу 2024 года объем неочищенных стоков в Волгу сократится втрое, сообщил ТАСС глава Минприроды республики Эмир Бедертдинов.

"По федеральной программе "Оздоровление Волги", которая реализуется с 2019 года в рамках национального проекта "Экология", в Чувашии ввели в эксплуатацию пять очистных сооружений, в том числе два ливневых, благодаря чему сброс загрязненных сточных вод в Волгу сокращен на 40%", - отметил Бедертдинов.

Он подчеркнул, что масштабная работа проведена в Чебоксарах, где годами не решался вопрос очистки ливневых стоков. "Проблема отсутствия ливневых очистных сооружений в Чебоксарах стояла остро и не решалась много лет. Поверхностные стоки очищались только механически, то есть с помощью прудов-отстойников или аккумулирующих емкостей, в результате вода очищалась лишь частично и сливалась вместе с грязью в Волгу и малые реки", - пояснил министр.

По его словам, с 2019 года мероприятия по строительству ливневых очистных сооружений вошли в программу "Оздоровление Волги", что дало реальную возможность исправить ситуацию. В Чебоксарах построили ливневые очистные сооружения в микрорайоне Волжский и центральной части города. Также ввели еще три объекта: очистные сооружения в поселке Вурнары, селе Порецкое и физкультурно-оздоровительном центре "Белые камни".

"В настоящее время в Чебоксарах работы идут на двух объектах. Строится коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями в жилом районе Новый город и ливневые очистные сооружения в районе улицы Якимовская. Реализация всех поставленных планов позволит к концу 2024 году сократить сброс неочищенных поверхностных стоков в реку Волга в три раза", - сообщил Бедертдинов.

Единый водный федеральный проект

В 2024 году в России завершается реализация национального проекта "Экология", в 2025 году запустят единый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Министр отметил, что при подготовке к новому проекту в Чувашии провели инвентаризацию объектов, в том числе очистных и гидротехнических сооружений.

"Мониторинг состояния действующих очистных сооружений канализации показывает, что большое количество очистных сооружений в республике устарели или вышли из строя, что ведет к загрязнению водных объектов. Для достижения требуемых параметров очистки сточных вод необходимо проведение модернизации и реконструкции очистных сооружений канализации. Минстроем Чувашии подготовлена концепция строительства очистных сооружений и систем водоотведения на территории республики, которая предусматривает план развития системы водоотведения", - добавил Бедертдинов.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что от республики для включения в единый водный федеральный проект заявлено 55 мероприятий, в том числе строительство и реконструкция 25 очистных сооружений на малых реках, ремонт 16 гидротехнических сооружений, а также 14 проектов по расчистке водных объектов.

По информации Минприроды Чувашии, на территории региона протекают более 2,3 тыс. рек и ручьев общей протяженностью свыше 8,6 тыс. км. Все они относятся к Волжскому бассейну. Водные объекты используются в основном для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод, добычи полезных ископаемых и рекреации.