Во Владивостоке паркоматы утратили возможность безналичной оплаты из-за санкций

Компания FLOWBIRD проводит анализ и оценку сроков модернизации оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Производитель паркоматов, установленных в центре Владивостока, прекращает поддержку оборудования с 1 октября из-за санкций Европейского Союза, сообщает пресс-служба оператора муниципальных парковочных пространств Владивостока "Цифровое Приморье".

"Официальный поставщик парковочного оборудования компания FLOWBIRD уведомила "Цифровое Приморье" о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов. Причина - усиление санкций ЕС против России. Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября. В связи с этим устройства для безналичной оплаты парковки во Владивостоке будут временно отключены", - говорится в сообщении.

Компания проводит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования и просит автомобилистов пользоваться другими способами оплаты парковки, такими как приложение "Цифровое Приморье", сайт правительства края или СМС.

Во Владивостоке функционирует 31 платная парковочная зона. Из них - 29 открытого типа. Это размеченные и оборудованные паркоматами площадки, расположенные на городских улицах. В месяц фиксируется около 60 тыс. парковочных сессий.