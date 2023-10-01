Россиянка завоевала титул "Супермодель Вселенной - 2023"

Победительницей международного конкурса стала 36-летняя мать двоих детей Ирина Кирсанова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Победительницей международного конкурса красоты "Супермодель Вселенной - 2023" (Supermodel of the Universe 2023) стала 36-летняя мать двоих детей Ирина Кирсанова. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

"30 сентября в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошел финал международного конкурса красоты "Супермодель Вселенной". Победу в нем одержала 36-летняя россиянка Ирина Кирсанова", - говорится в сообщении.

"По политическим причинами на моей ленте было написано "Москва", а не "Россия", но это не помешало мне одержать победу, - сказала Кирсанова. - Несмотря на общую обстановку в мире, я чувствовала себя на конкурсе очень комфортно: каждый, с кем мне удалось пообщаться, отнесся ко мне с большой теплотой - и организаторы, и постановщики шоу, и фотографы".

Кирсанова - организатор национального этапа "Миссис Вселенная" в России ("Миссис Россия Вселенная").

Международный конкурс красоты "Супермодель Вселенной" проходит с 2016 года. Его цель - представить мировым подиумам и модельным агентствам мира новые лица. В 2023 году финал проходил с 24 по 30 сентября в Малайзии. В конкурсе участвовали представительницы Филиппин, Нидерландов, Франции, Сирии, Нигерии, Молдавии и других стран.