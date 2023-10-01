В финал всероссийского конкурса вышли четыре московских педагога

Победителя объявят в День учителя

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Четыре педагога из Москвы попали в финал всероссийского конкурса "Первый учитель", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Четыре московских педагога вышли в финал всероссийского конкурса "Первый учитель". Столицу представит Светлана Бирюкова из школы №2083, Дина Мукажанова из школы №1905, Наталия Ожогина из школы "Марьина Роща" имени В.Ф. Орлова и Елизавета Пескова из школы №236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина", - говорится в сообщении.

На конкурс подали заявки более 22 тыс. учителей со всей страны, в отборочном туре они проходили онлайн-тестирование, записывали о себе видеовизитки и решали педагогические задачи в случайно сформированных группах. В финал прошли 30 учителей из 22 регионов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, ДНР, Алтайский край, Краснодарский край. Финальный этап продлится до 5 октября, участники должны будут провести открытый урок для учеников одной из московских школ, по его результатам выберут семерых лауреатов. Победителя объявят в День учителя.

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день в системе образования Москвы работают более 16 тыс. учителей начальных классов. Они обучают более 450 тыс. детей.