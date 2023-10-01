Мэр Москвы напомнил о реализуемых в городе проектах, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь жителей старшего возраста достойной и наполненной интересными событиями

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения и отметил, что столичные власти стараются сделать жизнь людей старшего возраста достойной.

"Этот праздник напоминает нам о неразрывной связи времен и поколений. О мудрости как бесценном капитале. Ваш опыт помогает нам и сегодня справляться с трудностями. А все созданное вашими руками, умом и талантом, служит прочным фундаментом для развития Москвы", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти столицы гордятся жителями старшего возраста и стремятся сделать их жизнь достойной и наполненной интересными событиями, для этого создаются различные городские проекты. "Спасибо вам, дорогие друзья, мы вас ценим и любим. Желаю крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!", - добавил Собянин.