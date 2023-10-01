"Южно-Кавказская железная дорога" предоставила бесплатный проезд беженцам из Карабаха

По последним данным, из региона в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Южно-Кавказская железная дорога" предоставила бесплатный проезд беженцам из Нагорного Карабаха по всем маршрутам местного назначения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Уважаемые граждане, прибывшие с 25 сентября 2023 года из Нагорного Карабаха в Армению, компания "Южно-Кавказская железная дорога" с 1 октября 2023 года предоставляет вам право на бесплатный проезд в электропоездах местного назначения ежедневного курсирования", - говорится в сообщении.

По последним данным, из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев, которые не захотели жить в составе Азербайджана.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Уже 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, после этого в азербайджанском городе Евлахе прошло несколько встреч представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление "Южно-Кавказской железной дороги". Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.