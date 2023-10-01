Мишустин поздравил сотрудников художественного института имени Сурикова со 180-летием

Премьер-министр России отметил, что учебное заведение продолжает хранить свои традиции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова со 180-летием со дня основания учебного заведения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Все эти годы Московский государственный академический художественный институт бережно хранит свои традиции, динамично развивается. Сегодня он является одним из лучших творческих вузов страны, ведущим научно-образовательным центром с уникальной системой подготовки специалистов", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что в институте учились и преподавали такие знаменитые художники как Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Василий Перов, Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Виктор Васнецов.

Кроме того, учебное заведение славится своей особой атмосферой, где к каждому студенту относятся с большим вниманием, чтобы помочь раскрыть свой талант.

Глава правительства выразил уверенность, что вуз и дальше будет оставаться лидером современного художественного образования, а работы его студентов будут украшать галереи.