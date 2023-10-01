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Военная операция на Украине

В ДНР прокомментировали состояние пострадавших при обстреле монастыря на юге региона

Настоятельница монастыря Анна Морозова сообщила, что их состояние оценивается как удовлетворительное

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Состояние раненных при обстреле Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщила настоятельница монастыря Анна Морозова.

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"Архимандрит Лаврентий в удовлетворительном состоянии, пока остается в больнице. Второй пострадавший - Николай, наш прихожанин, местный житель. Ему посекло лицо. Состояние удовлетворительное", - сказала настоятельница.

30 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю. В результате обстрела ранение получил насельник монастыря и прихожанин. Повреждения получила и инфраструктура святыни.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское расположен вблизи Угледара, за который идут бои. Как ранее сообщали ТАСС в администрации Волновахского района, украинские силовики регулярно обстреливают монастырь. По данным РПЦ, жертвами этих обстрелов стали сотрудники и насельники обители, а 80% строений монастыря повреждены и разрушены. Между тем в монастыре по-прежнему проживает около 45 монахов. 

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