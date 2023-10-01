Главархив Москвы открыл онлайн-фотовыставку ко дню музыки

В экспозицию вошли 38 фотодокументов 1940-1990-х годов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новая онлайн-фотовыставка "Музыка звучит..." открылась на сайте виртуального музея "Москва - с заботой об истории" к Международному дню музыки, сообщается на сайте мэра Москвы.

"К Международному дню музыки Главархив Москвы открыл новую онлайн-выставку "Музыка звучит...". В экспозиции представлены архивные фотографии советских и российских певцов, композиторов, педагогов, а также кадры с выступлений солистов и музыкальных коллективов. Посмотреть их можно на сайте виртуального музея "Москва - с заботой об истории", в зале 1950-2000 годов раздел - "Медиатека", подраздел - "Фотолетопись Москвы", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли 38 фотодокументов 1940-1990-х годов, авторы которых - известные фотографы. В их числе Игорь Ефимов, Виктор Ахломов, Леонид Бергольцев, Валентин Мастюков и другие. Выставку разделили на несколько частей, каждая из которых представляет определенный исторический период. Например, есть фотографии 1940-х годов, на которых запечатлен советский композитор Дмитрий Шостакович. А на снимках 1950-х годов можно найти советского скрипача и дирижера, народного артиста СССР Давида Ойстраха.