1 октября, 09:00

Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают враги России

Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

Глава Чечни в очередной раз подчеркнул, что "абсолютно здоров"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают люди, которые хотят уничтожить Россию. Он отметил, что абсолютно здоров.

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Ранее в СМИ появилась информация якобы об ухудшении состояния здоровья Кадырова и его госпитализации в одну из больниц Москвы.

"Люди, которые хотят уничтожить наше государство, религию, подбрасывают каждый раз новые идеи, и наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят", - сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент в Telegram-канале.

Кадыров отказался раскрывать вопросы, которые обсуждались в закрытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 сентября. При этом он отметил, что у них состоялся "долгий душевный разговор", в ходе которого глава государства его поддержал во всем. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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