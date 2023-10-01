Сентябрь в Петербурге стал самым теплым с 1881 года

Среднемесячная температура составила +16,4 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Сентябрь стал самым теплым за весь период метеонаблюдений с 1881 года, сообщил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Среднемесячная температура в Санкт-Петербурге +16,4 градуса стала не только рекордной за весь ряд наблюдений с 1881 года, но и превысила предыдущий рекорд сразу на 1,5 градуса. В 1938 году среднемесячная температура была всего +14,9 градуса, а в этом году сразу преодолела и 15 и 16-градусную отметку", - отметил Колесов, подводя погодные итоги сентября.

Синоптик добавил, что основной вклад в достижение рекорда внесла третья декада сентября, когда средняя температура в Петербурге составила +16,8 градуса. Это на 1,6 градуса больше прежнего максимума 2020 года для этого периода.

"В сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге было восемь самых теплых ночей и шесть из них в третьей декаде, четыре самых теплых дня и три из них в третьей декаде, пять самых теплых суток, когда среднесуточная температура воздуха была максимальной в этот день", - также напомнил Колесов.