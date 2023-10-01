Более 400 тыс. россиян приняли участие в "Диктанте здоровья"

Самыми трудными оказались вопросы о нормах потребления сахара и соли, влиянии йода на организм человека, способах передачи кишечных инфекций, а также о "правиле пяти секунд", рассказали в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 400 тыс. россиян написали "Диктант здоровья", сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"Всего на вопросы "Диктанта здоровья" в формате онлайн ответили более 400 тыс. человек со всей России. Самыми трудными оказались вопросы о нормах потребления сахара и соли, влиянии йода на организм человека, способах передачи кишечных инфекций, а также о "правиле пяти секунд", - говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что всего в диктанте было 34 вопроса, которые затрагивали темы личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы, профилактики вирусных заболеваний и здорового питания.

Отмечается, что диктант проходил с 25 по 30 сентября в рамках реализации информационно-просветительского проекта "Санпросвет".

Кроме того, по итогам диктанта очные участники получили памятные грамоты, а онлайн участники - ссылки на полезные тематические материалы.