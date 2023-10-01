Вильфанд заявил о семи температурных рекордах на европейской части РФ за два дня

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, их зафиксировали в Пскове, Санкт-Петербурге, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани и Твери

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Температура побила рекорды в Пскове, Санкт-Петербурге, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани и Твери 29 и 30 сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За последние два дня на европейской части России зафиксировано сразу несколько рекордов - в Пскове, Питере, Новгороде, Тамбове, Брянске, Рязани, Твери", - рассказал он.

По словам Вильфанда, несмотря на то, что нынешний сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, в регионе не был побит ни один температурный рекорд. 29 сентября температуре не хватило до рекорда всего лишь 0,1 градуса, а 30 сентября - 1 градуса.