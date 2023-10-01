В Казахстане вновь отменили концерты Максима Галкина

Это связано с проведением ремонтных работ в залах, отметили в организации "Казахконцерт" и администрации Дворца Республики

АЛМА-АТА, 1 октября. /ТАСС/. Концерты артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), которые должны состояться 8-9 октября в Астане и Алма-Ате, отменены из-за ремонтных работ в залах. Соответствующие уведомления сделали в организации "Казахконцерт" и администрации Дворца Республики.

"В период с 4 по 10 октября 2023 года коммунальное предприятие "Астана су арнасы" ("Астанинский водоканал" - прим. ТАСС) будет проводить технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе на территории прилегающей к РГКП "ГКО Казахконцерт" имени Розы Баглановой", - говорится в распространенном сообщении. Указано, что "организатор концерта Максима Галкина, запланированного на 8 октября, уведомлен в официальном порядке о возникшей ситуации", ему направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

Администрация Дворца Республики в Алма-Ате также предупредила о двухнедельных технических работах, которые начались 1 октября. Из-за этого "концертная деятельность Дворца Республики экстренно приостановлена", говорится в сообщении.

В конце августа концерт Галкина уже отменяли в Астане в связи с проведением в местном концертном зале Дня учителя. Артист тогда пожаловался, что в Казахстане "на государственном уровне" препятствует проведению его концертов в Астане и Алма-Ате.