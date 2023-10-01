На ВДНХ начали реставрацию ресторана "Золотой колос"

Главному фасаду намерены вернуть исторический вид в соответствии с архивными документами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Здание на ВДНХ, в котором в советское время располагался ресторан "Золотой колос", отреставрируют, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На ВДНХ началась реставрация здания, в котором в советское время располагался знаменитый ресторан "Золотой колос". Специалисты уже завершили противоаварийные работы и сейчас занимаются реставрацией фасадов: приводят в порядок колонны, карнизы, элементы декора, кессонные потолки, восстанавливают открытую террасу над обеденными залами. На следующем этапе реставрации начнутся работы в интерьерах", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание на берегу 3-го Каменского пруда построили в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы здесь проводятся впервые. Главному фасаду вернут исторический вид в соответствии с архивными документами. "На втором ярусе павильона демонтируют деревянный навес и квадратные кирпичные колонны, которые были построены позже. Вдоль открытых террас будут воссозданы металлические торшеры, а в галереях второго яруса появятся навесы, пропускающие свет. Реставраторы расчистят парадные лестницы и приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей и восстановят пол в технике терраццо", - отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется вернуть историческую отделку стен и оформление окон и дверей здания. После фасадных работ будет проведена реставрация залов ресторана, интерьеры которых почти полностью сохранились до наших дней. Там специалисты расчистят и укрепят потолочные розетки, лепнину, панно с барельефными фигурными композициями.

"В советское время ресторан "Золотой колос" считался одним из самых престижных заведений наряду с "Прагой" и "Москвой". Здесь могли одновременно разместиться до тысячи посетителей. Чтобы заказать столик на вечер, записывались за полгода", - говорится в сообщении. В 1990 году ресторан был закрыт на капремонт, который так и не начался.

Программа возрождения главной выставки страны началась в 2014 году, ее задача - сохранение культурного наследия и развитие ВДНХ.