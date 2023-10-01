Россия прорабатывает вопрос признания образования с 11 странами Латинской Америки

Речь идет, в частности, об Аргентине, Мексике и Доминиканской республике

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России прорабатывает вопрос подготовки проектов соглашений о взаимном признании образования с еще 11 странами Латинской Америки, в частности Аргентиной, Мексикой и Доминиканской республикой, сообщил заммистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"В настоящее время у нас действует семь двусторонних межправительственных соглашений по вопросам признания образования со странами Латинской Америки. <…> Впервые прорабатывается вопрос подготовки проектов соглашений с Аргентиной, Гаити, Гайаной, Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской республикой, Коста-Рикой, Мексикой, Панамой и Парагваем", - сказал он, выступая на круглом столе "Развитие гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой: вклад парламентов".

Соглашения действуют, в том числе, с Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу и Колумбией. Кроме того, по словам Могилевского, до конца года планируется подписать такое соглашение с Сальвадором.

"Сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в сфере образования сложилось во времена Советского Союза. Значительное число латиноамериканских студентов, по нашим оценкам порядка 53 тыс., получили образование в нашей стране, в основном по инженерным специальностям", - отметил Могилевский. Он также рассказал, что Минобрнауки прорабатывает возможность сделать образование в России доступнее для студентов из Латинской Америки.

В российских вузах обучается около 5 тыс. студентов из этих стран, из них 1,5 тыс. - за счет средств федерального бюджета. По данным министерства, правительственная квота для латиноамериканских студентов также последовательно растет: в 2021/2022 году она составляла 813 мест, на текущий учебный год она составляет 1 062 места.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.