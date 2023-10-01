Михаил Гусман призвал дополнить конференцию "Россия - Латинская Америка" панелью о СМИ

По словам первого заместителя гендиректора ТАСС, со своей стороны агентство "почтит за честь стать партнером Государственной думы в организации этой панели"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Панель, посвященная сотрудничеству информационных структур в деле развития отношений латиноамериканских стран, должна быть включена в программу следующей парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Об этом, выступая на круглом столе проходящей в Москве первой такой конференции, заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Я хотел бы предложить вам, поскольку вы заявили о том, что эта конференция станет ежегодной, дополнить конференцию будущего года еще одной панелью - панелью сотрудничества информационных структур, медийных структур в развитии и укреплении сотрудничества в странах Латинской Америки", - сказал Гусман, обращаясь к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, его первому заместителю Вячеславу Никонову и главе думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову.

По его словам, со своей стороны "агентство ТАСС почтит за честь стать партнером Государственной думы в организации этой панели", оно может приступить к этой работе уже с завтрашнего дня.

Гусман подчеркнул, что ТАСС поддерживает "самые тесные связи с коллегами в Латинской Америке". "У нас несколько десятков соглашений с нашими коллегами в Латинской Америке. И вообще, если в свое время да и по сей день Латинскую Америку называют огненным континентом, то, наверное, самые огненные медиа во всем мире тоже в Латинской Америке", - резюмировал первый заместитель гендиректора ТАСС.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.