Кириенко считает, что экскурсоводы должны входить в сообщество педагогов и наставников

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, путешествия являются инструментом воспитания, которое реализуется в полной мере через личный пример

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сообщество экскурсоводов не просто часть туристического бизнеса, они должны входить в объединение педагогов и наставников, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сообщество экскурсоводов, на мой взгляд, недооцененное. Это не просто часть туристического бизнеса. Хороший экскурсовод, который знает и любит свой край, заряжает этой любовью гостей, передает ее подрастающему поколению. Считаю, что экскурсоводы должны входить в сообщество педагогов и наставников", - сказал Кириенко, слова которого приводят пресс-служба Всероссийского туристического слета "Больше, чем путешествие", который проходит в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября.

Кириенко отметил, что путешествие - это инструмент воспитания, а воспитание реализуется в полной мере через личный пример.

"Для того, чтобы любить нашу страну, необходимо прочувствовать ее, пройтись ногами, чтобы соприкоснуться с нашей богатой природой. Считаю это очень важным. За полгода работы к проекту подключились 22 пилотных региона, проложено 1 тыс. км пешеходных троп, подготовлено более 73 маршрутов. Мы хотим увеличить количество регионов в следующем году", - сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

В Пятигорск на туристическмй слет приехали 1 тыс. человек: 600 детей и подростков - участников "Движения первых" - и 400 опытных и начинающих путешественников, гидов-экскурсоводов, представителей отрасли, общественных организаций и региональных органов власти из 78 регионов России. На активных и деловых мероприятиях слета они подведут итоги летнего туристического сезона, обсудят меры по развитию походного туризма в стране, разработают экскурсионные маршруты для Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, станут участниками Школы туризма и покорят любимые жителями и гостями Кавказских Минеральных Вод вершины гор Машук и Бештау. Организаторами слета выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), программа "Больше, чем путешествие" и Российское движение детей и молодежи "Движение первых".