Патриарх Кирилл освятил храм святого равноапостольного князя Владимира в Анапе

Предстоятель РПЦ также провел в нем божественную литургию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм святого равноапостольного князя Владимира в Анапе и провел в нем божественную литургию, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Сегодня святейший патриарх совершил чин великого освящения храма, а затем провел божественную литургию. <...> Храм построен в южно-русском архитектурном стиле и рассчитан на 1 тыс. прихожан. В нем три придела: святого князя Владимира, преподобного Сергия Радонежского, святого апостола Андрея Первозванного. В цокольном этаже - крестильный храм в честь святителя Василия Великого. Каноничная роспись выполнена известной мастерской "Палехская палитра". Священные изображения объединены темой Крещения Руси", - говорится в сообщении.

Патриарх подарил храму образ Матроны Московской, а также вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и мэром Анапы Василием Швецом высадил саженец красного дуба в Крещенском парке, в котором располагается храм.