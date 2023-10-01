В Дагестане пройдет книжный фестиваль "Тарки-Тау"

Писатели и литературоведы проведут презентации книг, творческие встречи, мастер-классы и вечер поэзии

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский международный книжный фестиваль "Тарки-Тау" соберет более 50 издательств со всей России в Махачкале. Писатели и литературоведы проведут презентации книг, творческие встречи, мастер-классы и вечер поэзии, сообщил ТАСС руководитель фестиваля - главный редактор журнала "Дагестан" Марат Гаджиев.

Фестиваль откроется 6 октября и пройдет в течение трех дней. Несколько десятков книжных шатров будут развернуты в Городском саду у набережной Махачкалы.

"Впервые за 10 лет мы выходим на улицу, фестиваль пройдет возле моря в Городском саду. Сейчас это самая посещаемая площадка города. В этом году фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. В нем примут участие более 50 издательств из российских регионов", - сказал Гаджиев.

Программа фестиваля

Первый день фестиваля будет посвящен национальной литературе. На главной площадке будут развернуты две презентационные площадки "Горы" и "Море". О своих книгах расскажут представители издательств регионов Северного Кавказа. Книги презентуют 20-летнее издательство "Эпоха", 15-летнее издательство "Мавра-евъ". Книги Расула Гамзатова 2023 года презентует издательский дом "Дагестан".

В этот же день в национальной библиотеке республики пройдет международная конференция, посвященная национальной литературе и переводам. "К нам приедут гости из республики Беларусь. Будут телемосты с Болгарией, Абхазией, ведутся переговоры с Германией. Это будут люди, которые связаны с национальными изданиями, переводами, изданными за последние два года. Эта тема важна и актуальна для нашей многонациональной республики и для других регионов Северного Кавказа",- сказал Гаджиев.

Второй день фестиваля будет посвящен современной поэзии. На площадке наградят победителей конкурса переводчиков имени дагестанского литератора Эффенди Капиева, пройдет мастер-класс по оригами. Для посетителей пройдут творческие встречи и презентации книг современных писателей. Встречи с писателями пройдут в библиотеках Махачкалы, Каспийска, в Дагестанском государственном университете.

Третий день фестиваля будет посвящен детской литературе. На площадке будут выступать юные корреспонденты дагестанской газеты "Орленок". В доме культуры "Темп" пройдет показ мультфильмов по мотивам произведений поэта Расула Гамзатова. "В воскресенье мы надеемся, что придут дети с семьями", - сказал Гаджиев.

Украшением фестиваля станет чтение стихов у Дома писателей в Махачкале. Произведения Расула Гамзатова будут декламировать с балкона второго этажа, где расположен кабинет поэта. В самом кабинете пройдут мастер-классы.

Экскурсия в горы

В завершающий день участники фестиваля отправятся в горные села Хунзах и Гуниб, где проведут встречи со школьниками. "Это места, связанные с Расулом Гамзатовым. Пройдет встреча [школьников с писателями] в одной из школ, где учились народные поэты Расул Гамзатов и Фазу Алиева", - добавил Гаджиев. Писатели также посетят с экскурсией музей Расула Гамзатова.

Организаторами фестиваля являются агентство информации и печати Республики Дагестан, художественно-публицистический журнал "Дагестан", дагестанское региональное общественное движение "Конгресс национальной интеллигенции" при поддержке ассоциации книжных фестивалей "Читающая Россия". Проект реализуется на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".