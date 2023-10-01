На Кубани решили включать проекты храмов при планировке всех микрорайонов

В частности, в Краснодаре новым генпланом предусмотрено возведение порядка 40 религиозных объектов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Краснодарского края приняло решение включать строительство православных храмов при планировке всех новых микрорайонов. В частности, в Краснодаре новым генпланом предусмотрено возведение порядка 40 религиозных объектов, сообщается на официальном сайте Московского патриархата со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм святого равноапостольного князя Владимира в Анапе и провел в нем божественную литургию.

"Сегодня у нас не строятся новые микрорайоны без школ, без детских садов, но также и без храмов. То есть при планировке территории обязательно включается храм, и это не обсуждается, это уже норма. Только в Краснодаре в рамках нового генерального плана на территории нового города запланировано около 40 храмов. Это относительно небольшая территория - 1 500 га, но, тем не менее, 40 храмов там уже запланировано, и поверьте, они там будут. А иначе нет смысла строить комфортные микрорайоны, говорить о качестве жизни. Есть у нас поговорка: "Без Бога ни до порога". И мы на Кубани сегодня исходим именно из этого", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Как заявил сам патриарх Кирилл, Краснодарский край является оплотом православия в России. "Роль Кубани, конечно, очень велика. И в экономическом смысле Кубань на самом высоком уровне, она входит в число самых продвинутых наших регионов, но что самое главное, Кубань сочетает успехи в сфере науки, образования, сельского хозяйства и многих других отраслей нашей экономической жизни с традиционной православной верой. И хотел бы подчеркнуть: радуюсь тому, что вера православная не иссякает в казачьем сообществе", - процитировали патриарха в его пресс-службе.