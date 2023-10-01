Путин направил приветствие участникам и организаторам фестиваля "Москва встречает друзей"

Президент отметил, что это мероприятие является ярким праздником

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XX Международного фестиваля "Москва встречает друзей".

"Ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее успешных, востребованных проектов в сфере развития детско-юношеского творчества. Благодаря энтузиазму и неравнодушию многих людей и прежде всего неиссякаемой энергии выдающегося российского музыканта Владимира Теодоровича Спивакова он служит важной, благородной цели - поддержке одаренных детей, живущих в разных регионах страны, - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. - Именно для них уже в двадцатый раз в Москве устраивается яркий, незабываемый праздник".

Путин добавил, что на концертных и выставочных площадках Москвы участники смогут продемонстрировать свои таланты и способности, получить уроки мастерства у известных артистов, исполнителей, представителей изобразительного, хореографического и циркового искусства. Президент отметил, что участников ждет богатая культурная программа, а также знакомство с историей и достопримечательностями столицы.

В заключение Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет на подъеме и оставит у всех добрые, позитивные впечатления.

Юбилейный ХХ фестиваль "Москва встречает друзей" проходит в столице с 1 по 10 октября. В программу входят 14 концертов и две выставки художественных работ, которые пройдут на лучших площадках Москвы и области. Задачей фестиваля является привлечение внимания к талантливой молодежи, популяризация и масштабная презентация детского творчества, повышение уровня мастерства исполнителей.