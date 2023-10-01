В Египте обнаружили сотни кувшинов с вином возрастом около 5 тыс. лет

Генсек Высшего совета древностей Мустафа Вазири отметил, что "обнаруженные кувшины хорошо сохранились"

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Археологическая экспедиция обнаружила сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет в городе Абидос, расположенном в провинции Сохаг к югу от Каира. Об этом сообщило Министерство туризма и по делам древностей Египта.

Открытие было сделано в ходе раскопок, проводимых археологами из Египта, Германии и Австрии в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства. "Археологической миссии удалось обнаружить сотни никогда не открывавшихся сосудов, внутри которых находились остатки вина", - говорится в пресс-релизе ведомства. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири отметил, что "обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около 5 тыс. лет".

В министерстве также сообщили, что раскопки в гробнице позволили выявить новые исторические сведения о жизни царицы и пролить свет на период ее правления. В частности, изучение надписей на одной из табличек, обнаруженных в погребении, указывает на то, что Мернейт "занимала высокое положение, поскольку отвечала за центральные правительственные учреждения". Кроме того, ученые обнаружили рядом с гробницей группу из 41 захоронения, которые, судя по всему, принадлежали придворным и слугам царицы.