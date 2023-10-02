Президента Бразилии выписали из больницы после операции по замене сустава

Луис Инасиу Лула да Силва продолжит амбулаторное восстановление под наблюдением врачей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции по замене бедренного сустава. Об этом сообщили врачи главы государства.

"Пациент Луис Инасиу Лула да Силва после проведенной 29 сентября операции по полной замене правого тазобедренного сустава и блефаропластике был выписан из больницы ввиду улучшения клинической картины и продолжит курс амбулаторного восстановления под наблюдением врачей", - говорится в распространенном пресс-службой главы государства заявлении клиники.

Ранее 77-летний глава государства несколько раз отменял мероприятия по состоянию здоровья из-за обострения артроза. Он признавался, что постоянно испытывал боль из-за проблемы с тазобедренным суставом. Для решения этой проблемы ему была необходима артропластика тазобедренного сустава, которая постоянно откладывалась из-за плотного рабочего графика.

На конец ноября у Лулы да Силвы запланирована поездка в ОАЭ для участия в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, после чего он должен отправиться с визитом в Берлин. В рамках этой поездки планируется возобновить механизм межправительственных консультаций высокого уровня, первая и последняя встреча которого состоялась в Бразилиа в 2015 году.