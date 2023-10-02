Поезда на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 будут ходить по другому расписанию

Оно будет действовать до 31 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. График поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево поменялся до 31 октября, скорректированное расписание будет действовать в будние дни.

Как ранее сообщалось в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, по будням с 19:00 до 06:00 со 2 по 31 октября на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов. На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1,5 часов; после 22:00 часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут, часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская.

Кроме того, будет скорректировано движение некоторых аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни: 2-6, 16-20, 30-31 октября будет закрыт путь в Москву, 9-13 и 23-27 октября - путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для реконструкции инфраструктуры.

Пассажирам предложили использовать для поездок в аэропорт автобус №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут. Полностью с расписанием движения автобусов и аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании.