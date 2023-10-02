В России пройдет Большая учительская неделя

Старт событию будет дан в День среднего профессионального образования 2 октября в Туле

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большая учительская неделя пройдет по всей России с 2 по 8 октября, в этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Большая учительская неделя - ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом РФ в 2023 году. Ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны. В эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. В новом формате состоится Форум классных руководителей в Москве, а также пройдут пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и собрание студентов - лидеров общественного мнения педагогических вузов", - говорится в сообщении.

Старт Большой учительской неделе будет дан в День среднего профессионального образования 2 октября в Туле, где состоится церемония награждения и подведение итогов всероссийского конкурса среди преподавателей колледжей "Мастер года". Также в течение недели в московском метро состоится торжественный запуск поезда "Учитель - главная профессия на Земле", пройдут встреча победителей и призеров всероссийских профессиональных конкурсов с лучшими учащимися педагогических классов и пленарное заседание для участников объединения "Сила - в знании!". 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов.

"Ежегодно Большая учительская неделя становится интереснейшим событием в жизни учителей и всех работников системы образования. В Год педагога и наставника ее программа значительно расширилась и охватит представителей всех уровней образования: педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций, советников по воспитанию, мастеров производства, преподавателей и студентов вузов, а также наставников со всех регионов. Они смогут обменяться опытом и обсудить передовые педагогические практики", - прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.