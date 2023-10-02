В Гидрометцентре сообщили об усилении похолодания в Москве с 6 октября

Ухудшение погоды обусловит циклон с Гренландского моря, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Похолодание до плюс 7-10 градусов днем и до 0 - плюс 5 градусов ночью прогнозируется в Москве с пятницы, 6 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С пятницы понижение температуры будет еще значительнее. Ночью прогнозируется уже 0 - плюс 5 градусов, а днем - плюс 7-10 градусов. Это вполне по-осеннему. В субботу - аналогично", - рассказал он, уточнив, что ухудшение погоды обусловит очень глубокий циклон с Гренландского моря.

Вильфанд отметил, что среднесуточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов, если в течение 5 дней такой температурный фон сохранится, в столице начнется отопительный сезон. "Пока рано загадывать. Есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 2 октября, в Москве днем ожидается плюс 13-15 градусов, во вторник - плюс 15-17 градусов, в среду - плюс 18-20 градусов, в четверг - плюс 12-17 градусов.