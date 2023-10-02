На реках и озерах Чукотки закрыли навигацию для маломерных судов

Владельцев катеров и лодок оштрафуют за выход на водные объекты

ТАСС, 2 октября. Навигация для катеров и лодок закрыта на реках и озерах Чукотки. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Навигация для маломерных судов по рекам и озерам на Чукотке закрыта, выход судов на водные объекты запрещен. За нарушение данного распоряжения правительства для судовладельцев предусмотрены штрафы", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что с 10 октября будет запрещено движение лодок во внутренних заливах Берингова моря и на прибрежных участках Восточно-Сибирского моря. С 15 октября - на прибрежных участках Чукотского моря. На прибрежных участках Берингова моря в Анадырском заливе движение для маломерных судов закроют 25 октября. При этом ледовые переправы откроются в округе не раньше конца декабря.

На Чукотке насчитывается более 315 тыс. рек, некоторые из которых используются в качестве судоходных водоемов с целью доставки продуктов и товаров в отдаленные населенные пункты округа.