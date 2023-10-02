1 октября, 23:15

Гражданина Ирана приговорили к смерти за нападение на посольство Азербайджана

AP Photo/ Mohammed Zaatari
© AP Photo/ Mohammed Zaatari

Решение в отношении Ясина Гусейнзаде принял Верховный суд Ирана, передает телеканал AzTV

Баку, 2 октября. /ТАСС/. Преступник, совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, приговорен к смертной казни, сообщил азербайджанский государственный телеканал AzTV.

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По его данным, такое решение принято в отношении Ясина Гусейнзаде Верховным судом Ирана.

27 января МИД Азербайджана сообщил о вооруженном нападении на посольство страны в Тегеране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение, расценив его как теракт и потребовав его немедленного расследования, а также наказания виновных. 29 января сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей - всего 53 человека - были эвакуированы в Баку. Замглавы МИД Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство полностью приостановило дипломатическую деятельность. Продолжает функционировать генконсульство Азербайджана в Тебризе. В сентябре следствие по делу было завершено, а материалы - переданы в суд. 

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© Информационное агентство ТАСС
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