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Военная операция на Украине

Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил

Наталия Федосенко/ ТАСС
© Наталия Федосенко/ ТАСС

Из посольства никто не пришел, адвоката не наняли, рассказал Николай Швец в интервью телеканалу "Беларусь 1"

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Причастный к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на белорусском аэродроме Мачулищи украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил.

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"Меня бросили, меня забыли, меня предали. <...> Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - сказал он во фрагменте интервью телеканалу "Беларусь 1", которое полностью выйдет во вторник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта сообщил о задержаниях лиц, причастных к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на аэродроме Мачулищи. В результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения. По подозрению в совершении диверсии задержан Швец. 

Теги:
БелоруссияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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