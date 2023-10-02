Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил

Из посольства никто не пришел, адвоката не наняли, рассказал Николай Швец в интервью телеканалу "Беларусь 1"

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Причастный к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на белорусском аэродроме Мачулищи украинец Николай Швец заявил, что Киев его бросил.

"Меня бросили, меня забыли, меня предали. <...> Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - сказал он во фрагменте интервью телеканалу "Беларусь 1", которое полностью выйдет во вторник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта сообщил о задержаниях лиц, причастных к совершению в конце февраля теракта против самолета ВКС России на аэродроме Мачулищи. В результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения. По подозрению в совершении диверсии задержан Швец.