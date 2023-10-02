В РФ предложили учесть все время работы при начислении лишнего отпуска за опасную работу

По словам зампреда фракции ЛДПР Сергея Леонова, сейчас предусмотрен увеличенный отпуск для работников, которые трудятся в опасных для жизни условиях, но для получения дополнительных дней необходимо накопить определенное количество часов на такой работе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, учитывающий фактически отработанное время, отпуск и больничный при начислении дополнительных дней к отпуску за работу с опасными условиями труда. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Документом предлагается внести в статью 121 ТК РФ новую часть, согласно которой фактически отработанное время, в том числе отпуск, больничный будут учитываться при начислении дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

По словам одного из авторов проекта, зампреда фракции ЛДПР Сергея Леонова, сейчас ТК РФ предусмотрен увеличенный - с 28 до 35 дней в году - отпуск для работников, которые трудятся в опасных для жизни условиях. Однако для получения дополнительных дней отпуска необходимо накопить определенное количество часов на такой работе. В реальности работодатели часто отказывают таким работникам в расширенном отпуске из-за того, что не включают период больничного, предыдущий отпуск как рабочее время.

"Законопроект устранит эту коллизию и однозначно предпишет работодателям на вредных или опасных производствах учитывать как фактическое все время работы сотрудника и его отпуск, и период нетрудоспособности", - пояснил ТАСС Леонов.

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация "бюрократического бездушья недопустима и несправедлива по отношению к таким работникам".