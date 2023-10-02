В Хабаровском крае ожидаются ливни и сильный ветер

Непогоду в регион принесет циклон, смещающийся с Сибири

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Циклон с западных регионов страны переместится на территорию Хабаровского края на этой неделе. Ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 20 м/с.

Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

"4 октября придет новый циклон, сейчас он находится в Сибири и постепенно смещается к нам. В регионе он задержится примерно на два дня. Будут дожди, местами сильные, на побережье на востоке края могут быть ливни с ветром, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. На остальной территории ветер ожидается в пределах 9-14 м/с", - сказала она.

После прохождения циклона в крае похолодает. Температурный фон понизится до плюс 1-6 градусов ночью и плюс 8-15 градусов в дневное время.