На Камчатке ожидаются дождь и ветер до 30 м/с

Также возможно формирование дождевых паводков из-за прохождения циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Циклон, подошедший к берегам Камчатки утром в понедельник, принесет в населенные пункты полуострова дождь и ветер до 30 м/с. Спасатели предупреждают о возможных паводках, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В первой половине ночи 3 октября на территориях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, местами в Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском муниципальных районах и на юге Мильковского муниципального района прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, а в Петропавловске-Камчатском, на юге Усть-Большерецкого и на востоке Елизовского муниципальных районов - до 25-30 м/с. В связи с прохождением циклона, вечером 2 октября на реках южных районов Камчатского края возможно формирование дождевых паводков. Наибольший подъем уровней воды ожидается на реках Елизовского, Усть-Большерецкого муниципальных районов и на некоторых тундровых реках Соболевского муниципального района", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Елизово, по метеоусловиям задержаны вылеты рейсов в Тигиль, Оссору и Северо-Курильск.