В Москве ожидаются местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит плюс 13-15 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на вторник температура опустится до плюс 3 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.