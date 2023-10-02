2 октября, 03:08

В Гидрометцентре сообщили, что бабье лето придет в Москву в октябре

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в 2023 году сентябрь стал четвертым месяцем лета

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сентябрь в Москве стал "четвертым месяцем лета", а бабье лето будет в октябре, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что бабьим летом считается период теплой и сухой погоды после затяжного ненастья.

"Сейчас москвичам надо с напряжением и предвкушением ждать сообщений о бабьем лете. Оно обязательно наступит, но, конечно, в октябрьском исполнении. Сентябрь был удивительно теплым, еще одним месяцем лета", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сентябрь этого года в Москве стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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