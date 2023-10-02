На стенде Забайкалья на форуме "Россия" представят виртуальные народные костюмы

Посетители смогут их примерить с помощью нейросети

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Павильон Забайкальского края на международной выставке-форуме "Россия" будет выполнен в форме цветка багульника и расскажет о прошлом, настоящем и будущем региона. Здесь с помощью нейросети гости смогут примерить на себя национальные костюмы народностей Забайкалья, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"Символ стенда региона - цветок багульника. Верхняя часть экспозиции - конструкция "Цветок", а дополнительные лепестки разделяют павильон на три условные зоны: прошлое - "Сильные традиции", настоящее - "Сильные люди" и будущее - "Великое будущее". В павильоне с помощью нейросети и большого вертикального монитора гости смогут примерить на себя национальные костюмы забайкальских народностей, побыть Чингисханом, буддистским ламой", - рассказали в министерстве.

Также в зоне с традициями будет работать интерактивная экспозиция "История", в которой покажут основные важные даты и знаковые события для Забайкалья. В зоне "Великое будущее" представят новые объекты инфраструктуры и крупнейшие предприятия региона. Здесь организуют мастер-классы по подготовке резюме, можно будет пройти собеседование.

В разделе "Сильные люди" представят интерактивную экскурсию по самым интересным природным и культурным достопримечательностям края. Будет работать медиаафиша, на которой можно ознакомиться с крупными событиями и купить билеты. Помимо этого, запланированы экспозиция известных в Забайкалье скульптора Даши Намдакова и оружейника Жигжита Баясхаланова, а также мастер-классы оружейников, занятия по бурятским национальным видам спорта.

Гости павильона смогут выбрать открытки с изображениями региона, забрать их с собой или отправить друзьям - для этого будет установлен почтовый ящик. Также во время работы павильона состоятся ярмарка забайкальских сувениров и фестиваль гастрономических традиций. В день Забайкалья на выставке "Россия", 15 ноября, выступят творческие коллективы, пройдет обряд бракосочетания по семейским традициям и ярмарка трудоустройства. Среди посетителей выставки разыграют туристическую путевку.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.