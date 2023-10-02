В Туркмении учредили медаль "Аркадаг"

Награду будут вручать врачам, учителям, воспитателям, научным, творческим, государственным и общественным деятелям, а также другим гражданам, внесшим вклад в реализацию государственной социальной политики, развитие социальной сферы, защиту социально-бытовых прав

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Новая государственная награда - медаль "Аркадаг" - учреждена в Туркмении. Закон об этом подписал президент страны Сердар Бердымухамедов, документ опубликован в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"Медаль Туркменистана Arkadag ("Аркадаг") учреждается с целью широкой поддержки гуманных инициатив, уважения достигнутых заслуг, накопленного опыта, растущего международного авторитета Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова", - говорится в положении о новой награде.

Она будет вручаться врачам, учителям, воспитателям, научным, творческим, государственным и общественным деятелям, а также другим гражданам (включая иностранцев и лиц без гражданства), внесшим вклад в реализацию государственной социальной политики, в развитие социальной сферы, защиту социально-бытовых прав, прав на здоровье, законных интересов человека и гражданина, за заслуги в обеспечении интересов материнства и детства и так далее.

Лица, удостоенные медали, награждаются президентом Туркмении. Им также вручается удостоверение к ней и специальный подарок от имени Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Медаль диаметром 45 мм изготовлена из серебра, покрытого позолотой.

Аркадаг в переводе с туркменского означает "покровитель", так в стране называют экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. В июне в Туркмении открыли, построенный по инициативе экс-президента город под названием Аркадаг. Тогда же были созданы футбольная команда, телеканал и газета с одноименным названием.