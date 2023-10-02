В Москве начали прием заявлений для регистрации брака в новогодние выходные

Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января 2024 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московские ЗАГСы открыли прием заявлений для регистрации брака в новогодние выходные. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Для многих пар новогодние праздники и январские выходные - время романтических событий. Новогодние украшения в городе и во дворцах бракосочетания создают особенную торжественную обстановку. С 4 по 7 января в Москве для молодоженов будут открыты дворцы бракосочетания №1 и №4, "Южное Бутово" и "Шипиловский". Стоит отметить, что январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявления на регистрацию брака, в период праздников пары смогут сделать это онлайн", - рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Уточняется, что во дворцах бракосочетания №4 и "Шипиловский" пары ждут 4 и 6 января, а во дворцах бракосочетания №1 и "Южное Бутово" - 5 и 7 января.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания или в центрах "Мои документы", а также онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг. Госпошлина составляет 350 рублей.