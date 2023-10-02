В Южно-Сахалинске запустили модульную автоматизированную газовую котельную

Общая стоимость проекта составила 857,2 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония запуска работы модульной автоматизированной газовой котельной "Южная" состоялась в понедельник в Южно-Сахалинске с участием губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и представителей госкорпорации "Росатом". Мероприятие совпало с днем начала отопительного сезона в областном центре, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Котельная запущена в работу", - рассказали в правительстве области.

По информации областных властей, уже в этот отопительный период новая котельная обеспечит качественным теплоснабжением 11,5 тыс. жителей Южно-Сахалинска, в том числе такие социально значимые объекты, как хирургический корпус и детская больница на территории ГБУЗ "Сахалинская областная клиническая больница". Помимо этого, котельная позволит переключить часть существующих потребителей района и снизить нагрузку на тепловые сети от ТЭЦ-1. Планируется открыть несколько таких же котельных в районах области.

"Знаковое событие - мы запускаем эту мощную котельную, которая, конечно, решает очень важную задачу: повышает качество теплоснабжения для наших южносахалинцев. Это важно, ведь рядом [с котельной] строится новый микрорайон, и эта котельная будет обеспечивать и его тоже", - рассказал губернатор на церемонии открытия объекта.

Строительство автоматизированной газовой котельной в Южно-Сахалинске началось в этом году. Оно было реализовано при участии дочерних структур Росатома. Производственная мощность объекта составляет 60 МВт (51,6 Гкал/час). Общая стоимость проекта составляет 857,2 млн рублей.

Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и ее перевод на газ - часть работы по газификации Сахалинской области, которая идет в регионе.