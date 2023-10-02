2 октября, 04:58
Лесные пожары в России

В Хабаровском крае заявили, что дожди снизили опасность возникновения природных пожаров

Действующих возгораний в лесах региона нет

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Опасность возникновения природных пожаров снизилась в Хабаровском крае в связи с прошедшими дождями, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

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"На территории Хабаровского края установились низкие и средние классы пожарной опасности, чему поспособствовали сложившиеся погодные условия", - сказали в МЧС.

Первый класс пожарной опасности установлен для Комсомольского, Солнечного, Верхнебуреинского, Николаевского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов и для района имени Полины Осипенко. Второй класс пожарной опасности распространен на Хабаровский, Нанайский и Амурский районы. Третий класс сохраняется для Советско-Гаванского, Ванинского, Ульчского, Охотского, Бикинского, Вяземского района и района имени Лазо.

На сегодня природные пожары в крае не зарегистрированы, сообщили в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона. Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 795 пожаров на общей площади около 906,6 тыс. га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХабаровский крайКлимат
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